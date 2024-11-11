Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983
Бракосочетание
28.08.2008
Рождение ребёнка
31.07.2014
Сын: Мерзляков Елисей Николаевич
Отец ребёнка: Мерзляков Николай Леонидович
Рождение ребёнка
24.05.2016
Дочь: Мерзлякова Иванна Николаевна
Отец ребёнка: Мерзляков Николай Леонидович
Рождение ребёнка
17.10.2018
Дочь: Мерзлякова Аврора Николаевна
Отец ребёнка: Мерзляков Николай Леонидович
Рождение ребёнка
11.11.2024
Сын: Мерзляков Ерёма Николаевич
Отец ребёнка: Мерзляков Николай Леонидович
19.20