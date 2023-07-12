Пчелинцева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.197
Сын: Пчелинцев Роман Геннадьевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Яна Геннадиевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчилинцева Маргарита Геннадиевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Геннадий Васильевич
Смерть
Неизвестно