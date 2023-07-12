Пчелинцева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.197

Сын: Пчелинцев Роман Геннадьевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелинцев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Яна Геннадиевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчилинцева Маргарита Геннадиевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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