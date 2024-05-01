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Спирина Федосья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Спирин Михайло Сергеевич

Отец ребёнка: Спирин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Спирина) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Спирин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Спирин Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Спирин Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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