Алимов Зариф Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Зариф Закирович

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Место рождения

Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1921

Дата смерти

31.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Какерли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1945
Венгрия
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