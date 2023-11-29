Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова
Место рождения
Дата рождения18.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вяткина) Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Вяткин Афанасий Сидорович
Бракосочетание
19.02.1869
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Ф.37.Оп.3.Д.40а
Рождение ребёнка
21.12.1870
Сын: Вяткин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Вяткин Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
13.11.1876
Сын: Вяткин Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Вяткин Афанасий Сидорович
Смерть
Неизвестно