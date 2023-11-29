Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Место рождения

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

18.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1842

Отец: Белоногов Евграф Андреевич

Мать: Белоногова Анна Афанасьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вяткина) Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Вяткин Афанасий Сидорович

Бракосочетание
19.02.1869

Муж: Вяткин Афанасий Сидорович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Ф.37.Оп.3.Д.40а
Рождение ребёнка
21.12.1870

Сын: Вяткин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Вяткин Афанасий Сидорович

Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Вяткин Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Вяткин Афанасий Сидорович

Смерть
Неизвестно

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