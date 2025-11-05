Лукьянова (Иванова) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лукьянова (Иванова) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Иванов ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Иванова (Спиридонова) Анна15.05.1937 г.р.
Супруги
Лукьянов ВячеславНеизвестно г.р.
Дети
Курбатова (Лукьянова) Елена01.03.1986 г.р.
Лукьянов ДенисНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова (Спиридонова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Денис

Отец ребёнка: Лукьянов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Вячеслав

Рождение ребёнка
01.03.1986

Дочь: Курбатова (Лукьянова) Елена

Отец ребёнка: Лукьянов Вячеслав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.