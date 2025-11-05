Лукьянова (Иванова) Ольга
женский, родилась Неизвестно
ОтецИванов ВасилийНеизвестно г.р.
МатьИванова (Спиридонова) Анна15.05.1937 г.р.
Супруги
Лукьянов ВячеславНеизвестно г.р.
Дети
Курбатова (Лукьянова) Елена01.03.1986 г.р.
Лукьянов ДенисНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Денис
Отец ребёнка: Лукьянов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Вячеслав
Рождение ребёнка
01.03.1986
Дочь: Курбатова (Лукьянова) Елена
Отец ребёнка: Лукьянов Вячеслав