Дернов Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дернов Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дернова (Артюхова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.2015

Дочь: Дернова Есения Игоревна

Мать ребёнка: Дернова (Артюхова) Наталья Николаевна

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