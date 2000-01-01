Немировский Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1904
Дата смерти14.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немировская Любовь Васильевна
Arkhangelsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.04.1942
Сын: Немировский Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Немировская Любовь Васильевна
Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1974