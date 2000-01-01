Немировский Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немировский Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1904

Дата смерти

14.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немировская Любовь Васильевна

Arkhangelsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Немировский Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Немировская Любовь Васильевна

Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1974
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