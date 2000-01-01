Гавриков Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Самуил
Мать: Гаврикова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Александра
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Ефимия
Смерть
Неизвестно