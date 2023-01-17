Лазарев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
20.10.1944

Сын: Лазарев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Лазарева Елизавета Никифоровна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазарева Елизавета Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
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