Лазарев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
20.10.1944
Сын: Лазарев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Лазарева Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия