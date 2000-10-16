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Шелудько Иван Николаевич

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Место рождения

Великорусское, Калачинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

16.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: Шолудько Николай Иосифович

Мать: Шолудько (Чепинога) Параскева Петровна

Великорусское, Калачинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.04.1935

Сын: Шелудько Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна

Смерть
16.10.2000
Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Похоронен в с. Красный октябрь Черлакского района Омской области

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