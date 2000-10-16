Шелудько Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1907
Дата смерти16.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1935
Мать ребёнка: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна
Смерть
16.10.2000
Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Похоронен в с. Красный октябрь Черлакского района Омской области