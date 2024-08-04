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Ловыгин Максим Лаврентьевич

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ловыгин Лаврентий Яковлевич

Мать: не указана

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1881

Жена: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Дмитрий Лаврентьевич и Тимофей Евстактович Ловыгины, крестьяне д. Грушино По невесте: Константин Захарович Смыков и Фёдор Осипович Брюханов, крестьяне д. Грушино
Рождение ребёнка
18.06.1882

Дочь: Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Анна Лаврентьевна Лодыгина, крестьянская девица д. Грушино
Рождение ребёнка
03.01.1884

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Анна Лаврентьевна Тренина, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Зинаида Максимовна

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Зинаида (Зиновия) Петровна Зноем, крестьянская жена д. Васильево
Рождение ребёнка
02.04.1889

Сын: Ловыгин Иван Максимович

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Константин Захарович Смыков, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
28.07.1890

Дочь: Серафима Максимовна

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Ольга Тимофеевна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Ловыгин Макар Максимович

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Гавриил Михайлович Холодилов, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
01.02.1896

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Ольга Ефимовна Смыкова, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Елизавета Константиновна Смыкова, крестьянская дочь д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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