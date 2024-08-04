Ловыгин Максим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ловыгин Лаврентий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881
По жениху: Дмитрий Лаврентьевич и Тимофей Евстактович Ловыгины, крестьяне д. Грушино По невесте: Константин Захарович Смыков и Фёдор Осипович Брюханов, крестьяне д. Грушино
Рождение ребёнка
18.06.1882
Дочь: Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Анна Лаврентьевна Лодыгина, крестьянская девица д. Грушино
Рождение ребёнка
03.01.1884
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Анна Лаврентьевна Тренина, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
01.11.1886
Дочь: Зинаида Максимовна
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Зинаида (Зиновия) Петровна Зноем, крестьянская жена д. Васильево
Рождение ребёнка
02.04.1889
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Константин Захарович Смыков, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
28.07.1890
Дочь: Серафима Максимовна
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Ольга Тимофеевна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
22.07.1894
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Гавриил Михайлович Холодилов, крестьянин д. Грушино
Рождение ребёнка
01.02.1896
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Ольга Ефимовна Смыкова, крестьянская жена д. Грушино
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: Ловыгина Евдокия Захаровна
Воспреемник Елизавета Константиновна Смыкова, крестьянская дочь д. Грушино
Смерть
Неизвестно