Акулов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1933
Дата смерти02.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933
Отец: Акулов Иван Петрович
Мать: Акулова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1959
Дочь: Жердева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Акулова Гачегова Антонина Григорьевна
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1972