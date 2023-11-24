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Акулов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1933

Дата смерти

02.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933

Отец: Акулов Иван Петрович

Мать: Акулова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1959

Дочь: Жердева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Акулова Гачегова Антонина Григорьевна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Гачегова Антонина Григорьевна

Смерть
02.04.1972
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