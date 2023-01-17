Dorfman Soyblya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDorfman Soyblya

Dorfman Soyblya

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Около 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Dorfman Gedale

Отец ребёнка: Dorfman Ilya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Khaya

Отец ребёнка: Dorfman Ilya

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dorfman Ilya

Смерть
Около 1873
Год предположительно, до рождения внучки Soyblya в 1873 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close