Dorfman Soyblya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиОколо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Dorfman Gedale
Отец ребёнка: Dorfman Ilya
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Khaya
Отец ребёнка: Dorfman Ilya
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dorfman Ilya
Смерть
Около 1873
Год предположительно, до рождения внучки Soyblya в 1873 г.