Родовский (Макарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родовский (Макарова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1909

Дата смерти

14.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909

Отец: Евменеев Иван

Мать: Евменеева Александра

Рождение ребёнка
1941

Сын: Макаров Виктор

Отец ребёнка: ?

Ленинград
Рождение ребёнка
09.01.1942

Сын: Родовский Владимир

Отец ребёнка: Родовский Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриенко Татьяна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валентин

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родовский Абрам

Смерть
14.02.1991
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