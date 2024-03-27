Родовский (Макарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1909
Дата смерти14.02.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909
Отец: Евменеев Иван
Мать: Евменеева Александра
Рождение ребёнка
1941
Сын: Макаров Виктор
Отец ребёнка: ?
Ленинград
Рождение ребёнка
09.01.1942
Сын: Родовский Владимир
Отец ребёнка: Родовский Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриенко Татьяна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валентин
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родовский Абрам
Смерть
14.02.1991