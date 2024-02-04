Онищенко Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Виктор Трофимович
Мать ребёнка: Онищенко-Якунина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онищенко-Михайловская Лариса Трофимовна
Мать ребёнка: Онищенко-Якунина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
23.12.1926
Дочь: Горб-Онищенко Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Онищенко-Якунина Мария Трофимовна