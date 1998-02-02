Калин Александр Иванович 28.06.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калин Александр Иванович

Место рождения

Каменка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.06.1913

Дата смерти

02.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
11.05.1932

Жена: Калина (Мосеева) Александра Ивановна

Елховка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
С 1941 по 15.03.1942
Ровное, Речицкий район, Гомельская область
ВОВ (красноармеец, рядовой). Беларусь. Часть 1089 сп.
Рождение ребёнка
31.05.1944

Сын: Калин Иван Александрович

Мать ребёнка: Калина (Мосеева) Александра Ивановна

Каменка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.02.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Умер в Сормовском районе. Причина: атеросклеротический кардиосклероз Н2 и Б-3

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