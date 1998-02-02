Калин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.06.1913
Дата смерти02.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1932
Елховка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
С 1941 по 15.03.1942
Ровное, Речицкий район, Гомельская область
ВОВ (красноармеец, рядовой). Беларусь. Часть 1089 сп.
Рождение ребёнка
31.05.1944
Мать ребёнка: Калина (Мосеева) Александра Ивановна
Смерть
02.02.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Умер в Сормовском районе. Причина: атеросклеротический кардиосклероз Н2 и Б-3