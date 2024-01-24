Меркулов Семён Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Никанор
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Корчагина Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно