Меркулов Семён Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Семён Никанорович

Меркулов Семён Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Корчагина Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Меркулова Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close