Лазаренко Михаил Сидорович
Место рожденияАвдотьевка, Понорницкая волость, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Авдотьевка, Понорницкая волость, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
01.11.1881
Жена: Прасковья Никифоровна
Криски, Чернігівська область
второй брак для Михаила, первый для Праскевьи
Смерть
Неизвестно