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Лазаренко Михаил Сидорович

Место рождения

Авдотьевка, Понорницкая волость, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Авдотьевка, Понорницкая волость, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Прасковья Никифоровна

Криски, Чернігівська область
второй брак для Михаила, первый для Праскевьи
Смерть
Неизвестно
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