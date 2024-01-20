Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1906

Дата смерти

19.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1906

Отец: Муралёв Иван Васильевич

Мать: Муралёва Устинова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Греф Лопотовская Галина Александровна

Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1934

Дочь: Лопотовская Казачук Нина Александровна

Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Лопотовская Дорофеева Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лопотовский Иван Александрович

Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович

Смерть
19.09.1989

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