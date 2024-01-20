Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1906
Дата смерти19.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1906
Рождение ребёнка
18.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Греф Лопотовская Галина Александровна
Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1934
Дочь: Лопотовская Казачук Нина Александровна
Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1938
Дочь: Лопотовская Дорофеева Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лопотовский Иван Александрович
Отец ребёнка: Лопотовский Александр Иванович
Смерть
19.09.1989