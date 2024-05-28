Зубков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Зубкова И О

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Зубкова И О

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таьяна

Мать ребёнка: Зубкова И О

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Зубкова И О

Рождение ребёнка
17.11.1924

Дочь: Зубкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Зубкова И О

Смерть
Неизвестно

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