Зубков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубкова И О
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Зубкова И О
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таьяна
Мать ребёнка: Зубкова И О
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Зубкова И О
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Зубкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Зубкова И О
Смерть
Неизвестно