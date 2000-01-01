Кушкина Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Решетова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кушкин Сергей
Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетова (добрачная фамилия - Кушкина) Александра Сергеевна родилась в 1890 году в деревне Новое Шуского района Вологодской области. Отец - Кушкин Сергей, мать - Кушкина Мария Платоновна. Александра б... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушкин Сергей
Смерть
Неизвестно