Нифанин Иван Савинович
Место рожденияд.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Дата рождения1848
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Нифанин Савин Дмитриевич
д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Докунина Афанасия
Мать ребёнка: Нифанина Платонида
д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Нифанина Платонида
Гавриловская волость, Сольвычегодского уезда, д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Большакова Ксения
Мать ребёнка: Нифанина Платонида
д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
21.03.1888
Мать ребёнка: Нифанина Платонида
д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
23.10.1897
Мать ребёнка: Нифанина Платонида
д. Кудрина Гора
Смерть
1898