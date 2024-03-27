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Нифанин Иван Савинович

Место рождения

д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия

Дата рождения

1848

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Нифанин Савин Дмитриевич

Мать: не указана

д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Докунина Афанасия

Мать ребёнка: Нифанина Платонида

д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1872

Сын: Нифанин Михаил Савинович

Мать ребёнка: Нифанина Платонида

Гавриловская волость, Сольвычегодского уезда, д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Большакова Ксения

Мать ребёнка: Нифанина Платонида

д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Нифанин Яков Иванович

Мать ребёнка: Нифанина Платонида

д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Нифанин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нифанина Платонида

д. Кудрина Гора
Смерть
1898
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