Казакова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Казаков Николай Петрович

Мать: Казакова Раиса

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