von Saffenberg Wilhelm
Место рождения<Of,Neuenahr,Rheinland,Prussia>
Дата рожденияОколо 1375
Дата смерти1419
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1375
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Neuenahr
Бракосочетание
Около 1405
Рождение ребёнка
Около 1406
Дочь: von Saffenberg-Neuenahr (von Saffenberg-Neuenahr) Katharina
Мать ребёнка: Steinfurt (von Reifferscheid) Mechtildis 'Metza'
Смерть
1419