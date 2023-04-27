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von Saffenberg Wilhelm

Место рождения

<Of,Neuenahr,Rheinland,Prussia>

Дата рождения

Около 1375

Дата смерти

1419

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1375

Отец: von Saffenberg Johann III

Мать: von Neuenahr (von Neuenahr) Katharina

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Neuenahr
Бракосочетание
Около 1405

Жена: Steinfurt (von Reifferscheid) Mechtildis 'Metza'

Рождение ребёнка
Около 1406

Дочь: von Saffenberg-Neuenahr (von Saffenberg-Neuenahr) Katharina

Мать ребёнка: Steinfurt (von Reifferscheid) Mechtildis 'Metza'

Смерть
1419

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