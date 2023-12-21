Рюся (Гоукияйс) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Гоукияйс) Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1880

Муж: Рюся Абрам Самуилов

Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Рюся Андрей Абрамов

Отец ребёнка: Рюся Абрам Самуилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Матвей Самуилов Рюся, Ульяна Фридрихова
Рождение ребёнка
07.06.1892

Сын: Рюся Самуил Абрамов

Отец ребёнка: Рюся Абрам Самуилов

Руссковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
св-во 31/8-49г
Смерть
Неизвестно
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