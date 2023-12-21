Рюся (Гоукияйс) Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
20.01.1880
Муж: Рюся Абрам Самуилов
Рождение ребёнка
25.10.1880
Сын: Рюся Андрей Абрамов
Отец ребёнка: Рюся Абрам Самуилов
Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Матвей Самуилов Рюся, Ульяна Фридрихова
Рождение ребёнка
07.06.1892
Сын: Рюся Самуил Абрамов
Отец ребёнка: Рюся Абрам Самуилов
Руссковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
св-во 31/8-49г
Смерть
Неизвестно