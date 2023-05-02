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Мустафин Баки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Мустафин Ибрагим Бакиевич

Мать ребёнка: Мустафина Галима Мухаметсадыковна

Яссы-Тугай, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохсин Бакиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монира Бакиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катеева Мархаба Бакиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокатис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнап

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оркия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадина

Мать ребёнка: не указана

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