Мустафин Баки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафа
Рождение ребёнка
15.03.1906
Сын: Мустафин Ибрагим Бакиевич
Мать ребёнка: Мустафина Галима Мухаметсадыковна
Яссы-Тугай, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохсин Бакиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монира Бакиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катеева Мархаба Бакиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокатис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оркия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадина