Козмоян Козмо Сенекеримович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911
Отец: Сенекерим Козмонян
Мать: Козмонян Айкануш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козмоян Мелания Гевондовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козмоян Армануш Козмовна
Мать ребёнка: Козмоян Мелания Гевондовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козмоян Мелания Гевондовна
Смерть
Неизвестно