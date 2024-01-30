Козмоян Козмо Сенекеримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козмоян Козмо Сенекеримович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911

Отец: Сенекерим Козмонян

Мать: Козмонян Айкануш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмоян Ваагн Козмович

Мать ребёнка: Козмоян Мелания Гевондовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козмоян Армануш Козмовна

Мать ребёнка: Козмоян Мелания Гевондовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмоян Ромен Козмович

Мать ребёнка: Козмоян Мелания Гевондовна

Смерть
Неизвестно
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