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Соловьев Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1908

Отец: Соловьев Михаил Евдокимович

Мать: Мастрюкова Дарья Федоровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калентьева Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1938

Дочь: Иванова Мира Дмитриевна

Мать ребёнка: Калентьева Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Калентьева Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калентьева Ирина Ивановна

Смерть
1944
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