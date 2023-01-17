Соловьев Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1908
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1908
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калентьева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1938
Дочь: Иванова Мира Дмитриевна
Мать ребёнка: Калентьева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Калентьева Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944