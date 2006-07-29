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Чернухина Алиса Александровна
Чернухина Алиса Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.2006
Пол
Женский
Отец
Фартовый Александр Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2006
Отец:
Фартовый Александр Сергеевич
Мать: не указана
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