Киселев Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1967
Дата смерти06.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1967
Отец: Киселев Михаил Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2017