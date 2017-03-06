Киселев Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1967

Дата смерти

06.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1967

Отец: Киселев Михаил Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2017
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