(Усова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Усова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова (Усова) Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Самсон Терентьевич

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Семён Терентьевич

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усова) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: (Усова) Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Усов Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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