(Усова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова (Усова) Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Иван Терентьев
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усова) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: (Усова) Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Рождение ребёнка
21.09.1886
Отец ребёнка: Усов Терентий Кузьмич
Смерть
Неизвестно