(Корюкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патракова) Татьяна
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патракова) Евгения
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патраков Дмитрий
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патраков Николай
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патракова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патракова Степан Иванович
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лузина (Патракова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич