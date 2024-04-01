(Корюкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корюкова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюков Василий Зиновеевич

Мать: Корюкова (Мезенина) Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патракова) Татьяна

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патракова) Евгения

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патраков Дмитрий

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патраков Иван Иванович

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патраков Николай

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патракова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патракова Степан Иванович

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лузина (Патракова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Патраков Иван Афонасьевич

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