Коврижных Намелфа Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Дарья Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных
Рождение ребёнка
1709
Сын: Коврижных Хрисанф
Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных
Рождение ребёнка
1713
Сын: Коврижных Дмитрий
Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных
Рождение ребёнка
1727
Сын: Лев
Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных
Смерть
Неизвестно