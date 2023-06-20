Коврижных Намелфа Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Намелфа Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Дарья Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных

Рождение ребёнка
1709

Сын: Коврижных Хрисанф

Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных

Рождение ребёнка
1713

Сын: Коврижных Дмитрий

Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных

Рождение ребёнка
1727

Сын: Лев

Отец ребёнка: Коврижных Галахтион Коврижных

Смерть
Неизвестно
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