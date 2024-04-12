Гаврилова (Балуева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Балуева) Евдокия

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1926

Муж: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Александр Ильич

Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гаврилов Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Гаврилов Виктор Ильич

Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Гаврилов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1981
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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