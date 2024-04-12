Гаврилова (Балуева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Гаврилов (gavrilov) Илья Филипович (Ilya Filipovich)
Смерть
1981