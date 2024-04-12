Черных Семен Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Призыв на военную службу
1912
Ранение
14.09.1916 ст.
Ране в бою 14.09.1917 г. у с. Линево Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11383098/
Военная служба
До 14.09.1916 ст.
8-я армия Юго-Западный фронт
лейб-гвардии старший унтер-офицер 5-я рота Лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества полк Гвардейская стрелковая дивизия 1-й гвардейский корпус 8-я армия Юго-Западный фронт Российская Императорская а... Показать все
Смерть
Неизвестно