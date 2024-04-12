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Черных Семен Петрович

Место рождения

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Призыв на военную службу
1912
Ранение
14.09.1916 ст.
Ране в бою 14.09.1917 г. у с. Линево Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11383098/
Военная служба
До 14.09.1916 ст.
8-я армия Юго-Западный фронт
лейб-гвардии старший унтер-офицер 5-я рота Лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества полк Гвардейская стрелковая дивизия 1-й гвардейский корпус 8-я армия Юго-Западный фронт Российская Императорская а... Показать все
Смерть
Неизвестно
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