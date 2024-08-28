Рукавишникова (Савинова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти30.10.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова (Рукавишникова) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова (Рукавишникова) Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рукавишникова) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рукавишников Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
07.01.1913
Сын: Рукавишников Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1918
Сын: Рукавишников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев
Смерть
30.10.1952
Бракосочетание
12.04.1998 ст.
вторым браком оба. Поручители по жениху: Василий Петров и Афанасий Демидов Рукавишниковы (д. Кистаново). По невесте: Григорий Иванов и Иосиф Григорьев Савиновы (д. Родяково)