Рукавишникова (Савинова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова (Савинова) Евдокия Иванова

Место рождения

Родяково, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

30.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Родяково, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова (Рукавишникова) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова (Рукавишникова) Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рукавишникова) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рукавишников Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Рукавишников Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Рукавишников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Рукавишников Афанасий Алексеев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
30.10.1952
Бракосочетание
12.04.1998 ст.

Муж: Рукавишников Афанасий Алексеев

вторым браком оба. Поручители по жениху: Василий Петров и Афанасий Демидов Рукавишниковы (д. Кистаново). По невесте: Григорий Иванов и Иосиф Григорьев Савиновы (д. Родяково)

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