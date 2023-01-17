Шишкина (Баранова) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1792
Дата смерти04.06.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1830
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семёнова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния