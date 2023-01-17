Шишкина (Баранова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Баранова) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1792

Дата смерти

04.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.08.1830

Сын: Шишкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семёнова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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