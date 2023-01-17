Зубов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Василий Павлович

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Место рождения

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

01.02.1835

Дата смерти

25.12.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
25.12.1889
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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