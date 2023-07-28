Аблаев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аблаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоухова (Аблаева) Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Аблаева) Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1984
Мать ребёнка: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна