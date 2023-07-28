Аблаев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблаев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аблаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоухова (Аблаева) Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Аблаева) Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1984

Сын: Аблаев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Аблаева (Мурашкина) Надежда Ивановна

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