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Соколова Татьяна Артемьевна

Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890 ст.

Отец: Соколов Артемий Павлович

Мать: Соколова Елена Архиповна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
21.01.1890 ст.
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещена в Андогской Богоявленской церкви Череповецкого уезда Новгородской губернии Восприемник - дочь Артемия девица Евдокия
Работа или профессия
11.03.1918
Ципелево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянка
Восприемник
11.03.1918 ст.
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница при крещении моей бабушки - Беловой (Соколовой) Лидии Александровны, названной именем святой мученицы Лидии, святки 23 марта. Крещена в Андогской Богоявленской церкви Череповецкого уезда ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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