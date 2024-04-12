Соколова Татьяна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890 ст.
Отец: Соколов Артемий Павлович
Мать: Соколова Елена Архиповна
Крещение
21.01.1890 ст.
Крещена в Андогской Богоявленской церкви Череповецкого уезда Новгородской губернии Восприемник - дочь Артемия девица Евдокия
Работа или профессия
11.03.1918
Ципелево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянка
Восприемник
11.03.1918 ст.
Восприемница при крещении моей бабушки - Беловой (Соколовой) Лидии Александровны, названной именем святой мученицы Лидии, святки 23 марта. Крещена в Андогской Богоявленской церкви Череповецкого уезда ... Показать все
Смерть
Неизвестно