Жертвина (Лытаева) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1961
Отец: Лытаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1982
Сын: Александров Александр Александрович
Отец ребёнка: Жертвин Александр Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1989
Дочь: Горданова Елена Александровна
Отец ребёнка: Жертвин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно