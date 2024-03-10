Жертвина (Лытаева) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жертвина (Лытаева) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1961

Отец: Лытаев Иван Васильевич

Мать: Лытаева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
14.05.1982

Сын: Александров Александр Александрович

Отец ребёнка: Жертвин Александр Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1989

Дочь: Горданова Елена Александровна

Отец ребёнка: Жертвин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жертвин Александр Петрович

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