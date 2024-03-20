Hausen Verner — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hausen Verner

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Hausen Gottfried Woldemar

Мать: Hausen Olga Sophie Marie

Смерть
1919
Võrumaa
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