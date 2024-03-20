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Hausen Verner
Hausen Verner
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Hausen Gottfried Woldemar
1869 г.р.
Мать
Hausen (Leuzinger Leuzigner) Olga Sophie Marie
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Hausen Gottfried Woldemar
Мать:
Hausen Olga Sophie Marie
Смерть
1919
Võrumaa
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