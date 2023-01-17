Шуганов Николай Сергеевич
Место рожденияд. Бабино (не существует)
Дата рождения09.09.1931
Дата смерти19.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бабино (не существует)
Рождение ребёнка
14.03.1958
Сын: Шуганов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1958
Дочь: Шуганова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Шуганов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Шуганов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1972