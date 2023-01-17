Шуганов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуганов Николай Сергеевич

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Место рождения

д. Бабино (не существует)

Дата рождения

09.09.1931

Дата смерти

19.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бабино (не существует)
Рождение ребёнка
14.03.1958

Сын: Шуганов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна

Лозынино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1958

Дочь: Шуганова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна

Лозынино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Шуганов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна

Лозынино, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Шуганов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шуганова Антонина Федоровна

Лозынино, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуганова Антонина Федоровна

Смерть
19.04.1972
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