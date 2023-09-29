Нечаев Андрей же Денисов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти31.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Нечаев Денис Андреев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Фекла Исакова
Рождение ребёнка
12.07.1849
Мать ребёнка: Нечаева Фекла Исакова
Рождение ребёнка
26.10.1853
Мать ребёнка: Нечаева Фекла Исакова
Смерть
31.12.1880
умер от горячки