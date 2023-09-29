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Нечаев Андрей же Денисов

Место рождения

Екимова, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

31.12.1880

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Нечаев Денис Андреев

Мать: скрыто настройками приватности

Екимова, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Фекла Исакова

Рождение ребёнка
12.07.1849

Сын: Нечаев Гаврила Андреев

Мать ребёнка: Нечаева Фекла Исакова

Екимова, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.10.1853

Сын: Нечаев Степан Андреев

Мать ребёнка: Нечаева Фекла Исакова

Екимова, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
31.12.1880
Екимова, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
умер от горячки

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