Султанов Нурмий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов Нурмий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шарафутдинова (Султанова) Зиннятбану Нуриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Султанов Хамит Нурмиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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