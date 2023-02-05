Храименков Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХраименков Иван Никифорович

Храименков Иван Никифорович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

После 22.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Осуждение
22.07.1943
Место жительства
До 04.12.1943
Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Реабилитация осужденного
26.04.1989
Книга памяти Смоленской обл. - т.6 https://ru.openlist.wiki/Храименков_Иван_Никифорович_(1899)
Упоминание
Около 2022
https://base.memo.ru/person/show/2138173
Смерть
После 22.06.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.