Храименков Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиПосле 22.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
22.07.1943
Место жительства
До 04.12.1943
Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Реабилитация осужденного
26.04.1989
Книга памяти Смоленской обл. - т.6 https://ru.openlist.wiki/Храименков_Иван_Никифорович_(1899)
Упоминание
Около 2022
https://base.memo.ru/person/show/2138173
Смерть
После 22.06.1944