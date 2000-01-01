Боровков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Боровков Антон

Мать: Боровкова Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Боровков Павел

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1798
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