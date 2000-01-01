Боровков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Боровков Антон
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Боровков Павел
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1798