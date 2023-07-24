Андреев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1953

Жена: Андреева ????

Рождение ребёнка
Около 18.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева ????

Рождение ребёнка
13.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева ????

Бракосочетание
1963

Жена: Андреева Нина

Рождение ребёнка
31.12.1964

Сын: Андреев Михаил

Мать ребёнка: Андреева Нина

Смерть
Неизвестно
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