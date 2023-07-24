Андреев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1953
Жена: Андреева ????
Рождение ребёнка
Около 18.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева ????
Рождение ребёнка
13.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева ????
Бракосочетание
1963
Жена: Андреева Нина
Рождение ребёнка
31.12.1964
Сын: Андреев Михаил
Мать ребёнка: Андреева Нина
Смерть
Неизвестно