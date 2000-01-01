Попова (Петухова) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Петухова) Анна Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Назар Викулович

Мать: Петухова Анастасия Назарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушкова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Васса Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Пётр Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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