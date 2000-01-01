Попова (Петухова) Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Петрович
Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушкова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Васса Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно